CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
YİNE FETÖ'CÜLERE SAHİP ÇIKTI
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerin serbest kalması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "O savcılara şunu söylüyorum; eğer sizin ünvanınızda cumhuriyet varsa, bunun gereğini yapın, birilerinin iktidar sopası olmayın. Onun onurunu bilinçli taşıyın. Bu ülkede bizim adalete ihtiyacımız var. Hiçbir gazetecinin hapiste olmasını istemeyiz. Bütün gazeteciler özgür olmalı. Atilla Taş neden hapiste? Murat Aksoy, Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Altan kardeşler neden hapiste? Hep birlikte bütün köşe yazarlarının, bilim insanlarının özgürce yazı yazmalarını istiyoruz. Bu bizim demokratik geleneğimizdir. O açıdan 100 gündür cumhuriyetin yazarları tutuklu, onların bir an önce kapalı cezaevinden yarı açık cezaevine dönmelerini istiyoruz. Çünkü Türkiye şu anda yarı açık cezaevidir."
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KK girmis ters otobana tehlikeli bir sekilde ilerliyor son surat. Bu adam ya kor yada hiç bir sey anlamis degildir. Yazik CHP ye gonul verenlere.
Ne oldu, fetö gırtlağına mı sarıldı, borazanlığımızı yap diye.
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