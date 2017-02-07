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yine 'cülere sahip çıktı

Partisinin grup toplantısında konuşan , Atilla Taş, Nazlı Ilıcak, Altan kardeşler ve Ali Bulaç'ın da aralarında olduğu tutuklu 'cülerin serbest bırakılmasını istedi.

Kılıçdaroğlu yine FETÖcülere sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal , partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

YİNE FETÖ'CÜLERE SAHİP ÇIKTI
soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerin serbest kalması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "O savcılara şunu söylüyorum; eğer sizin ünvanınızda cumhuriyet varsa, bunun gereğini yapın, birilerinin iktidar sopası olmayın. Onun onurunu bilinçli taşıyın. Bu ülkede bizim adalete ihtiyacımız var. Hiçbir gazetecinin hapiste olmasını istemeyiz. Bütün gazeteciler özgür olmalı. Atilla Taş neden hapiste? Murat Aksoy, Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Altan kardeşler neden hapiste? Hep birlikte bütün köşe yazarlarının, bilim insanlarının özgürce yazı yazmalarını istiyoruz. Bu bizim demokratik geleneğimizdir. O açıdan 100 gündür cumhuriyetin yazarları tutuklu, onların bir an önce kapalı cezaevinden yarı açık cezaevine dönmelerini istiyoruz. Çünkü Türkiye şu anda yarı açık cezaevidir."
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  • 07 Şubat 2017, Salı 16:36
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Abidjan Abidjan

KK girmis ters otobana tehlikeli bir sekilde ilerliyor son surat. Bu adam ya kor yada hiç bir sey anlamis degildir. Yazik CHP ye gonul verenlere.

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evet1
hayır0
cevapla 07.02.2017 17:23
Bayram Muradhan Bayram Muradhan

Ne oldu, fetö gırtlağına mı sarıldı, borazanlığımızı yap diye.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.02.2017 17:00
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