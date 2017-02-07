Kardan adam

Samsun Alaçam'da dere kenarında karda naylon altında yatan MustafaKeskin'in (55) dramı yürekleri dağladı. Bazı vatandaşlar, talihsiz adamın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafın sosyal medyada patmasıyla yetkililer duruma el attı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, derenin kenarına gittiğinde talihsiz adamı yerden kaldırdı. Keskin, "Burada yatıyorum. Üşüdüğüm zaman gündüzleri kahveye gidiyorum. Kimsem yok" ifadesini kullandı. Talihsiz adam ilçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar'ın yardımıyla hastanede tedavi altına alındı.
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