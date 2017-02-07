Kara bulut dağıldı

ATV'de araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programında filmleri aratmayacak bir gelişme daha yaşandı. 1990 yılında hac vazifesini yerine getirirken Mekke'de meydana gelen tünel faciasında hayatını kaybettiğine inanılan Fahire Kara'nın yaşadığı ortaya çıktı.
CEZADAN KORKUYORMUŞ
Batmanlı kayıp kadının SuudiArabistan'da olduğu belirlendi.İnterpol'ün sarı bülten çıkardığı, MİT'inde bulunması için devreye girdiği FahireKara'nın faciada yaralandıktan sonra Yemenlibir kişi tarafından kurtarıldığı, daha sonrada alıkonulduğu ve zorla evlendirildiğiöğrenildi. Müge Anlı, "Bizi izlediğini öğrendik.Orada bir hayat kurmuş. 2 oğlu ve bir kızıvarmış. Kızı bir Türkle evlenmiş. Kocasınınceza almasından korktuğu için bir şeyyapamıyorumuş. Suudi Arabistan'da da izlenenbir kanalız. Orada Yahya El Vahi Camii varmış.O bölgede iki katlı bir ev almış çalışıp kazandığıparayla" dedi. Ablalarının 26 yıl önce cenazenamazını kıldıklarını söyleyen Tahir Önür de"Onun yaşadığını öğrendik. Bizi televizyondangörmüş. Çok sevinçliyiz mutluyuz. İnşallah enkısa zamanda kendisine kavuşuruz" ifadesinikullandı.
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