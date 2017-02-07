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Kara bulut dağıldı

,1990 yılında Mekke’de yaşanan tünel faciasında can verdiği sanılan ’nın yaşadığını ortaya çıkardı

Kara bulut dağıldı
ATV'de araştırmacı gazeteci 'nın sunduğu Tatlı Sert programında filmleri aratmayacak bir gelişme daha yaşandı. 1990 yılında hac vazifesini yerine getirirken Mekke'de meydana gelen tünel faciasında hayatını kaybettiğine inanılan 'nın yaşadığı ortaya çıktı.



CEZADAN KORKUYORMUŞ
Batmanlı kayıp kadının Suudi Arabistan'da olduğu belirlendi. İnterpol'ün sarı bülten çıkardığı, MİT'in de bulunması için devreye girdiği Fahire Kara'nın faciada yaralandıktan sonra Yemenli bir kişi tarafından kurtarıldığı, daha sonra da alıkonulduğu ve zorla evlendirildiği öğrenildi. Müge Anlı, "Bizi izlediğini öğrendik. Orada bir hayat kurmuş. 2 oğlu ve bir kızı varmış. Kızı bir Türkle evlenmiş. Kocasının ceza almasından korktuğu için bir şey yapamıyorumuş. Suudi Arabistan'da da izlenen bir kanalız. Orada Yahya El Vahi Camii varmış. O bölgede iki katlı bir ev almış çalışıp kazandığı parayla" dedi. Ablalarının 26 yıl önce cenaze namazını kıldıklarını söyleyen Tahir Önür de "Onun yaşadığını öğrendik. Bizi televizyondan görmüş. Çok sevinçliyiz mutluyuz. İnşallah en kısa zamanda kendisine kavuşuruz" ifadesini kullandı.

GÖKTUĞHAN ARGIN
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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