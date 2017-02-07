Kalp hastası canına kıydı

Muğla'da dün 18 yaşındaki MuhammetÇoban, baba ve kız kareşinin dedesini ziyarete gitmeleri üzerine evde yalnız kaldı. Doğuştan kalbi delik olan, bu nedenle de bunalımda olduğu ileri sürülen Çoban, evlerinin salonunda tavanda bulunan kancaya iple kendini asarak intihar etti. Gencin cesedi, eve dönen ailesi tarafından bulundu. Bir not bırakmadığıbelirlenen Çoban'ın ölümüailesi ve okul arkadaşlarınıyasa boğdu.
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