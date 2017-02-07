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Kalp hastası canına kıydı

Kalp hastası canına kıydı
Muğla'da dün 18 yaşındaki Muhammet Çoban, baba ve kız kareşinin dedesini ziyarete gitmeleri üzerine evde yalnız kaldı. Doğuştan kalbi delik olan, bu nedenle de bunalımda olduğu ileri sürülen Çoban, evlerinin salonunda tavanda bulunan kancaya iple kendini asarak intihar etti. Gencin cesedi, eve dönen ailesi tarafından bulundu. Bir not bırakmadığı belirlenen Çoban'ın ölümü ailesi ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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