Kaçış Bank!

Bir zamanların ünlü işadamları arasındaydı. Medyanın ve bankacılık dünyasının saygın isimleri arasında yer aldı. Ancak 2004 yılında sahibi olduğu İktisat Bankası'nın kasasını boşalttı. TMSF, batık halde bulunan bankayı devraldı. Aksoy hakkında da 'Zimmet' suçundan dava açıldı. 8 yıl 4 aylık hapis cezasına ve 5 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Aksoy'un eşi İnci Aksoy ise davadan beraat aldı. Davanın bazı sanıkları, kararı temyiz etti. Ancak bekledikleri karar gelmedi! Yargıtay, batık işadamına verilen bu cezayı geçtiğimiz Ekim ayında onadı! Üstelik davada, 3 yıla kadar alınan hapis cezalarında sanıktan 10 gün içinde teslim olması istendi. 5 aydır Ortalarda yok Mahkeme, 3 yılın üzerindeki hapis cezalarında yakalama kararı çıkarıldığını hatırlattı. Uzun süredir ortaya çıkmayan Aksoy'un nerede olduğu hakkında ise pek çok yorum yapıldı. 5 aydır ortalarda görünmeyen Aksoy'un İstanbul Tarabya'da bulunan evine ve bir zamanlar sık sık gittiği Büyükada'ya uğramadığı saptandı. Ancak hakkında yakalama kararı bulunan batık işadamının dün Paris'te olduğu iddiası ortaya atıldı! Yakalama kararı ve yurt dışı yasağı bulunan Aksoy'un yurt dışına nasıl kaçtığı ise merak konusu haline geldi!