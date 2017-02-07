Kaçış Bank!

Batık işadamı Erol Aksoy, zimmet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Karar Yargıtay tarafından onaylandı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bile başlatıldı. Ancak aylardır ortalarda gözükmeyen Aksoy’un, Fransa’nın başkenti Paris’te olduğu iddiası ortaya atıldı!
Bir zamanların ünlü işadamları arasındaydı. Medyanın vebankacılık dünyasınınsaygın isimleri arasında yer aldı. Ancak 2004 yılında sahibi olduğu İktisat Bankası'nın kasasını boşalttı. TMSF, batık halde bulunan bankayı devraldı. Aksoy hakkında da'Zimmet' suçundan dava açıldı.8 yıl 4 aylık hapis cezasına ve 5bin 500 lira adli para cezasınaçarptırıldı. Aksoy'un eşi İnci Aksoy ise davadan beraat aldı. Davanın bazı sanıkları, kararı temyiz etti. Ancak bekledikleri karar gelmedi! Yargıtay, batık işadamına verilen bu cezayı geçtiğimiz Ekim ayında onadı! Üstelik davada, 3 yıla kadar alınan hapis cezalarında sanıktan 10 gün içinde teslim olması istendi. 5 aydır Ortalarda yok Mahkeme, 3 yılın üzerindeki hapis cezalarında yakalama kararı çıkarıldığını hatırlattı. Uzunsüredir ortaya çıkmayanAksoy'un nerede olduğu hakkındaise pek çok yorum yapıldı. 5 aydır ortalarda görünmeyen Aksoy'un İstanbul Tarabya'da bulunan evine ve bir zamanlar sık sık gittiği Büyükada'ya uğramadığı saptandı. Ancak hakkında yakalamakararı bulunan batık işadamınındün Paris'te olduğu iddiasıortaya atıldı! Yakalama kararı ve yurt dışı yasağı bulunan Aksoy'un yurt dışına nasıl kaçtığı ise merak konusu haline geldi!
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