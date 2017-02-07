‘İzmir’ 6 yaşında!

İzmir isimli fil, Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil olma özelliği ile literatüre geçti. İsmini aldığı İzmir'de bulunan Doğal Yaşam Parkı'nın da gözbebeği haline geldi. 110 kilo doğan İzmir dün 6 yaşına girdi. Yavru fil için parktaözel bir tören düzenlendi. 2 buçuk tona ulaşan İzmir'in, sevdiği meyvelerle hazırlanan 6 rakamlı pastasını ailesiyle birlikte afiyetle yedi. İzmir'in ziyaretçilerine de pasta ikram edildi.
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