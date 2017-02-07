İstanbul Eyüp'te iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada kurşunlar seyir halindeki içinde yolcu olan minibüse ve park halindeki okul taşıtına isabet etti. Minibüse isabet eden kurşunlardan kırılan camlardan iki yolcu yaralandı.



Sakarya Mahallesi Alibeyköy Caddesinde hareket halindeki bir otomobilden silahla ateş edildi. Kurşunlardan bazıları, Cevdet Sayan yönetimindeki 34 M 4365 plakalı, Gaziosmanpaşa-Aksaray hattında sefer yapan hareket halindeki dolmuşa ve Kaan Poyraz'a ait park halindeki 34 UL 0873 okul servisine isabet etti.

Yaklaşık 13 yolcusu bulunan dolmuşun şoförü Sayan, silah sesini duyar duymaz, hızını arttırarak olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Sayan, daha sonra yolcularından 2'sinin yaralandığını öğrendiğini ve hızla en yakındaki özel bir hastaneye götürdüğünü anlattı.





Yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri, yolculara mermi isabet etmediğini belirledi.

Cam kırıkları nedeniyle yaralandığı öğrenilen yolcular, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Park halindeki okul servis aracına isabet eden mermi çekirdeğinin de camı kırarak koltuktan çıktığı tespit edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, her iki aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Çevre sakinlerinin ifadelerine başvuran güvenlik güçleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dolmuş şoförü Cevdet Sayan, kendilerine ateş edenleri görmediğini belirterek, aracının hedef alınıp alınmadığını bilmediğini söyledi.

Bölgede bu tür olayların sıklıkla yaşandığını ifade eden Sayan, yetkililerden önlem alınmasını istedi.



