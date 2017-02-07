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açığa alındı

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınıp serbest bırakılan Ö.C. açığa alındı.

O Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında flaş karar!
İstanbul Emniyet Müdürü Dr. , 'Uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.'nin açığa alındığını ve adli işlemlerin sonucunun beklenildiğini açıkladı. Basın mensuplarına konuşan Çalışkan,

"Suç işleyen kardeşim dahi olsa gereği yapılır. Emniyet Teşkilatı, tüm terör örgütleri, suç örgütleri ile mücadele ettiği gibi, kendi içinde de suç ve suçlularla mücadele eder. Bu teşkilat zaten kendi içinde suç işleyen olursa, gereğini yapar öyle bir özelliği vardır. Bu durumla ilgili adli çalışmalar devam ediyor. Adliyenin vereceği kararı bekliyoruz. O süreye kadar şimdilik personelimiz tedbiren açığa alındı" dedi.
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  • 07 Şubat 2017, Salı 18:32
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