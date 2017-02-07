"Suç işleyen kardeşim dahi olsa gereği yapılır. Emniyet Teşkilatı, tüm terör örgütleri, suç örgütleri ile mücadele ettiği gibi, kendi içinde de suç ve suçlularla mücadele eder. Bu teşkilat zaten kendi içinde suç işleyen olursa, gereğini yapar öyle bir özelliği vardır. Bu durumla ilgili adli çalışmalar devam ediyor. Adliyenin vereceği kararı bekliyoruz. O süreye kadar şimdilik personelimiz tedbiren açığa alındı" dedi.
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı açığa alındı
"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınıp serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. açığa alındı.
"Suç işleyen kardeşim dahi olsa gereği yapılır. Emniyet Teşkilatı, tüm terör örgütleri, suç örgütleri ile mücadele ettiği gibi, kendi içinde de suç ve suçlularla mücadele eder. Bu teşkilat zaten kendi içinde suç işleyen olursa, gereğini yapar öyle bir özelliği vardır. Bu durumla ilgili adli çalışmalar devam ediyor. Adliyenin vereceği kararı bekliyoruz. O süreye kadar şimdilik personelimiz tedbiren açığa alındı" dedi.
Etiketler: Mustafa Çalışkan , İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı
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