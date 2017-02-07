İşin suyu çıktı!

Konya Ereğli'de yaşayan Songül Ekinler'in (40) oğlu üniversiteyi bitirdi. Evladını kadrolu bir işe girmesini isteyen anne Ekinler, arkadaşları aracılığıyla İzmir'de yaşayan M.S. isimli şahısla iletişime geçti. Oğluna iş bulacağını belirtenkişiye tam 3 bin 200 lira verdi! Ancak oğlunun işe girmesi için beklediği telefon bir türlü gelmedi. Dolandırıldığını fark edince polise gitti. Parasını da geri alamayan talihsiz kadın şunları söyledi: "Aylardır oyalanıyorum. İzmir'de yaşayan bu şahıs birkaç kez verdiği hesap numarasına dosya ve harç paraları adı altında para istedi. Ben de oğlum güzel bir işe girecek umuduyla istediği miktarları yatırdım. Eşimden ayrıyım ve elimdeki para ile ev aldım. Dolandırıcıya verdiğim parayı da sağdan soldan borç buldum. Televizyonlardan sürekli dolandırılanları izleyince bu iş nasıl oluyor diye hayrete düşüyordum. Hata yaptığımı kabul ediyorum, insanların da her söylenene inanmamaları konusunda uyarıyorum." Para gönderdiği dolandırıcı ile yaptığı WhatsApp görüşmelerini gösteren Songül Ekinler yetkililerden yardım istedi
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