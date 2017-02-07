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İşgalciler adliyede

İşgalciler adliyede
15 Temmuz gecesi ciler AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı da işgal etmeye kalkıştı. Darbeci 14 sanık dün ilk kez Silivri'de hakim karşısına çıktı. Sanıkların tamamının rütbeli olduğu açıklandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün avukatları da davaya müdahil olmak için duruşma salonunda yer aldı. Külünk, gecesi Sütlüce'deki AK Parti İl Binası'nı ele geçirmeye çalışan askerleri vazgeçirmek için uğraşmıştı.

FATİH ULAŞ-RECAİ KÖMÜR
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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