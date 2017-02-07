İşgalciler adliyede

15 Temmuz gecesi darbeciler AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı da işgal etmeye kalkıştı. Darbeci14 sanık dün ilk kez Silivri'dehakim karşısına çıktı. Sanıkların tamamının rütbeli olduğu açıklandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün avukatları da davaya müdahil olmak için duruşma salonunda yer aldı. Külünk, 15 Temmuz gecesi Sütlüce'deki AK Parti İl Binası'nı ele geçirmeye çalışan askerleri vazgeçirmek için uğraşmıştı.
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