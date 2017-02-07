İnce hesap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği referandumu için parti içi muhalefeti sahaya sürecek. CHP, anayasa değişikliği teklifinin Meclis görüşmelerinde de ön planda olan eski genel başkan Deniz Baykal ile genel başkanlık yarışında rakibi olan Muharrem İnce ve Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ile eski genel başkan yardımcısı Gürsel Tekin'in ön planda olacağı bir kampanya hazırlığı yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun kendisine muhalif ve rakip olan isimleri sahaya sürmesi ise 'parti içi muhalefeti meydanlarda eritecek' yorumlarına yol açtı.Kulislerde bir süredir rafa kaldırılan kurultay tartışmalarının sonbaharda yeniden hız kazanacağı dile getiriliyor.



REFERANDUM TARİHİNİN NETLEŞMESİYLE HAREKETE GEÇECEK

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifine 'rejimi değiştireceği' gerekçesiyle karşı çıkan CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifi onaylaması ve referandum tarihinin netleşmesiyle birlikte harekete geçecek. Parti kimliği ile bir kampanya yürütmemeyi planlayan CHP, bunun yerine anayasa değişikliğine karşı çıkan tüm kesimlerle birlikte hareket edecek. CHP yürütülecek kampanya için ilk etapta CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'i görevlendirdi. CHP'nin önümüzdeki günlerde kampanyayı yürütecek isim listesini daha da genişletmesi bekleniyor. CHP'nin 4 önemli ismi kendilerine tahsis edilen otobüsle Türkiye'yi il il dolaşacak ve anayasa değişikliği teklifine neden 'hayır' denilmesi gerektiğini halka anlatacak. Kılıçdaroğlu'nun belirlediği 4 kişilik ekipte Baykal ve İnce gibi parti içi muhalefetin etkili isimlerinin yer alması kulislerde farklı yorumlara da yol açtı. Kılıçdaroğlu'nun kampanyayı yürütecek isimleri ağırlıklı olarak parti içindeki rakiplerinden seçmesi 'parti içi muhalefeti referandum kampanyasında meydanlarda ve sahada etkisiz hale getirecek' şeklinde değerlendirildi.



ESKİLERİN İPİNE SARILACAK

Her fırsatta sorunun 'parti değil ülke sorunu' olduğu vurgusu yaparken kampanya sırasında parti amblemi ve bayrağını kullanmayacak olan CHP, Türk bayrağıyla meydanlara inecek. Kılıçdaroğlu ise seçimlerin aksine kampanya süresince daha az miting yapacak. Kılıçdaroğlu, 'hayır' kampanyasına destek vermek üzere önümüzdeki günlerde merkez sağ, milliyetçi ve muhafazakar kesimlere hitap edebilecek eski siyasilerle de bir araya gelmeyi planlıyor. CHP lideri kampanyayı ağırlıklı olarak il ve ilçe örgütleriyle yürütmeyi planlarken hafta sonunda il ve ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıda 'kavgadan kaçınmaları, milliyetçi ve muhafazakar kesime aykırı gelebilecek sloganlardan ve söylemlerden kaçınmaları', parti tabanından çok bu kesimlere hitap etmeleri ve ev ev dolaşarak halkı ikna etmeleri talimatı vermişti.



REFERANDUM KAMPI

Hafta sonunda il ve ilçe başkanlarıyla Ankara'da buluşan ve referandum taktiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleriyle de referandum stratejisini görüşecek. CHP, referandum stratejisi ve kampanyasıyla ilgili önümüzdeki günlerde kamp yapmayı planlıyor.



EVRİN GÜVENDİK

