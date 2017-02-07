İmdat çığlığı

Edirne'de 2 çocuk annesi Özge Kısaç (26), 3 yıl önce börek yetmezliğine yakalandı. Doktorlar, haftada 3 gün diyalize giren genç kadının yaşamasının böbrek nakline bağlı olduğunu açıkladı. Ancak uygun organ bulanamadı. Kısaç, nakil için yardım beklediğini söyleyerek, "2 böbreğim iflas etti. Diyaliz hastalarında ölüm her zaman insana daha yakın. Hayalim çocuklarımı büyütmek, okutmak ve onlarla yaşamak" açıklamasını yaptı.