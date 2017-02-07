İmdat çığlığı

Edirne'de 2 çocuk annesi ÖzgeKısaç (26), 3 yıl önce börek yetmezliğineyakalandı. Doktorlar, haftada 3 gündiyalize giren genç kadının yaşamasınınböbrek nakline bağlı olduğunu açıkladı.Ancak uygun organ bulanamadı. Kısaç,nakil için yardım beklediğini söyleyerek, "2böbreğim iflas etti. Diyaliz hastalarındaölüm her zaman insana daha yakın.Hayalim çocuklarımı büyütmek, okutmakve onlarla yaşamak" açıklamasını yaptı.
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