Hatalı 5 TL’ye 2.500 lira

Manisa'da minibüs şoförlüğü yapan İlyas Irmak (46), 4 yıl önce ATM'den para çekti. Bakkala alışverişe gitti. Ödemeyaptığı sırada ise çektiği paranın 5TL'sinin hatalı kesildiği fark etti. O günden sonra parayı sakladığını belirten Irmak, "Görünce çok şaşırdım. Daha sonra durumu öğrenen para koleksiyonerleri peşime düştü. 2 bin 500 lira teklif ettiler. Ama vermedim. Para çocuklarıma hatıra kalacak" dedi.
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