Hatalı 5 TL’ye 2.500 lira

Manisa'da minibüs şoförlüğü yapan İlyas Irmak (46), 4 yıl önce ATM'den para çekti. Bakkala alışverişe gitti. Ödeme yaptığı sırada ise çektiği paranın 5 TL'sinin hatalı kesildiği fark etti. O günden sonra parayı sakladığını belirten Irmak, "Görünce çok şaşırdım. Daha sonra durumu öğrenen para koleksiyonerleri peşime düştü. 2 bin 500 lira teklif ettiler. Ama vermedim. Para çocuklarıma hatıra kalacak" dedi.