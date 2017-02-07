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Gözlerini açtı

Kırgız fuhuşa zorlanıp, öldüresiye darp edildi. Komaya giren genç kadın, 35 gün sonra kendine geldi.

Gözlerini açtı
Kırgızistan'da yaşayan Melikan Nootieva (22), garsonluk yapmak için 15 Kasım 2016'da Antalya'ya gitti. Bir Kırgız arkadaşı aracılığıyla tanıştığı S.Ç. adlı bir erkek tarafından para karşılığı M.Y.'ye pazarlanan Nootieva, fuhuş batağına sürüklenmek istemedi. Direnince öldüresiye darp edildi. 21 Aralık'ta dövüldükten sonra yola atılan genç kadın, yoldan geçen sürücüler tarafından fark edildi.

SUÇLULAR CEZAEVİNDE
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve 3 kez beyin ameliyatı geçiren genç kadın, günlerce ölüm-kalım mücadelesi verdi. 35 gün sonra yoğun bakımdan çıkan Melikan Nootieva'dan güzel haber geldi. Şuuru açılan Kırgız kadın, ilk olarak "Anne" dedi. Her geçen gün toparlanan Nootieva'nın ağız yoluyla beslendiği öğrenildi. Öte yandan Nootieva'yı dövüp yola attığı belirlenen M.Y. 'kasten öldürmeye teşebbüs', S.Ç. ise 'fuhuşa yer temin etmek' suçundan tutuklu yargılanıyor.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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