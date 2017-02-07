Gözlerini açtı

Kırgızistan'da yaşayanMelikan Nootieva (22), garsonlukyapmak için 15 Kasım 2016'daAntalya'ya gitti. Bir Kırgız arkadaşıaracılığıyla tanıştığı S.Ç. adlı birerkek tarafından para karşılığıM.Y.'ye pazarlanan Nootieva, fuhuşbatağına sürüklenmek istemedi.Direnince öldüresiye darp edildi.21 Aralık'ta dövüldükten sonra yolaatılan genç kadın, yoldan geçensürücüler tarafından fark edildi.
SUÇLULAR CEZAEVİNDE
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve 3 kez beyin ameliyatı geçiren genç kadın, günlerce ölüm-kalım mücadelesi verdi. 35 gün sonra yoğun bakımdan çıkan Melikan Nootieva'dan güzel haber geldi. Şuuru açılan Kırgız kadın, ilk olarak "Anne" dedi. Her geçen gün toparlanan Nootieva'nın ağız yoluyla beslendiği öğrenildi. Öte yandan Nootieva'yı dövüp yola attığı belirlenen M.Y. 'kasten öldürmeye teşebbüs', S.Ç. ise 'fuhuşa yer temin etmek' suçundan tutuklu yargılanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.