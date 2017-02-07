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Geltuğrul

Terör örgütünün siyasi uzantısı ’nin önde gelenleri, birer birer adaletin karşısına çıkarıldı. Hesap vermekten kaçan ise soluğu ’da aldı

Geltuğrul
DEV-GENÇ'in eski elebaşısı 'den vekil seçildi. 'lılardan bile daha çok bölücülük yaparak seçmeni de parti yönetimini de gaza getirdi.

Fakat hendek siyaseti uzun sürmedi. Devlet, başkaldıran hainleri ezdi geçti. Sıra, terör yandaşlığına doymayan HDP yöneticilerinin hesap vermesine geldi.

Birçok vekil hapse atılırken Kürkçü yine farkını gösterdi. 45 yıl önce Kızıldere'den nasıl sağ çıktıysa bu kez de Türkiye'den çıktı, gitti. 'ya yerleşti.

Kaçak vekil, eşi Ayşe Nilüfer'le bir süre otellerde geceledi. Sonra lüks villaya yerleşti, dayadı, döşedi. Bundan sonra hayatını Avrupa'da sürdürmeye karar verdi.


* Kürkçü'nün yerleştiği Strasbourg şehri, Fransa'nın Almanya sınırında yer alıyor. Avrupa Konseyi ve AP'ye ev sahipliği yapıyor.


* TAKVİM'in telefonla ulaştığı Ertuğrul Kürkçü, hakkındaki iddiaları reddetti. "Beni Avrupa'ya partim gönderdi. Buradaki teşkilatları organize ediyorum. Kaçmadım, geleceğim" dedi. Ertuğrul Kürkçü genç sevgilisi Ayşe Nilüfer'le 2012'de gizlice çıktığı Antalya tatilinde TAKVİM'e yakalandı. Çift, 31 Aralık 2013'te de Strasbourg'da nikahlandı.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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