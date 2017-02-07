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Fırat Kalkanı'ndan kritik gelişme!

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 168'nci gününde, terör örgütü 'a ait 203 hedef ateş altına alındı. Gün içindeki çatışmalar ve harekatlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanından kritik gelişme!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 168'nci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 138 hedefe ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar baskı altına alındı.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik hava harekatı sonucunda barınma maksatlı kullanılan 64 bina, 1 silahlı araç imha edildi.

Gün içinde gerçekleştirilen hava harekatı ve çatışmalarda toplam 21 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekatta bugüne kadar 3 bin 719 el yapımı patlayıcı ve 57 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.
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  • 07 Şubat 2017, Salı 08:37
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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kayserili kayserili

fareler deliklerinde saklaniyorlardi, sonradan deliklerden cikdi serfsiz namusuz beyinsiz zavali kuklalar! islami bilseler isid'ci olmazlardi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2017 13:21
ihsan ihsan

iyide el bab hala duruyor deaşın elinde bu ne iştir

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.02.2017 11:10
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