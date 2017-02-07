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'nün üst düzey yöneticilerine operasyon

'ye yönelik 30 ilde yapılan soruşturmada aralarında örgütün sözde yöneticilerinin de olduğu 102 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

FETÖnün üst düzey yöneticilerine operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 30 ilde aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 102 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak eden kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, örgütte aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edildi.

Konya merkezli 30 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 102 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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  • 07 Şubat 2017, Salı 09:18
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