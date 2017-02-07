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’den ’ye satış

FETÖ’den ABD’ye satış
Terör örgütü , yabancı ülkelerde okullar kurarak kanlı yüzünü gizledi. Türkiye'nin girişimleri sonucu 8 ülke FETÖ'nün okullarını Maarif Vakfı'na devretti. Ancak hainler yeni tezgah düzenledi. Balkan ülkelerindeki FETÖ okullarının ABD'li şirketlere satıldığı belirlendi. Öte yandan Türkiye'de FETÖ'nün bin 60 okulu ile 846 yurdu, eğitim hayatından silindi. 29 bin 797 öğretmen de ihraç edildi.

ZÜBEYDE YALÇIN
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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