Fay canına!

Ege açıklarında fay hattı çatladı. Çanakkale, 5.5 ve 5.3 şiddetindeki 2 büyük depremle sallandı. Ardından 100’den fazla artçı sarsıntı yaşandı. Vatandaşlar sokaklara aktı. 4 kişi yaralandı. 11 köyde 50’den fazla ev yıkıldı.
Mega kent İstanbul için deprem uyarıları yapılırken, Ege'den gelen haber korku saçtı. Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi, dün neredeyse bütün gün sallandı! Bölge, dün sabah merkez üssü Ayvacık açıkları olan 5.5 ve 5.3 şiddetinde 2 büyükdepremle sallandı. Muğla, Aydın, İzmir, İstanbul ve Bursa'da da hissedilen depremlerin ardından, bölgede 100'dan fazla artçı sarsıntı yaşandı. Korku ve paniğe yol açan deprem nedeniyle insanlar açık alanlara çıktı. Bazıları, panikle evlerinin balkonlarından atladı. Yüksek yerden atlayan ya da üstüne duvar düşmesi sonucu yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı. Depremlerin ardından sokaklara dökülen bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı. Belediye, UMKE, elektrik şirketi TEDAŞ ekipleri depremden hasar gören köylere giderek çalışma başlattı. Depremden 11 köyün etkilendiği ve en ağır hasarın yaşandığı bölgenin ise Ayvacık'a bağlı Yukarıköy'ün olduğu açıklandı. Söz konusu köyde 40'tan fazla evin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda hayvanın da telef olduğu vurgulandı. Depremzedelere giyecek, çadır ve yiyecek yardımı yollandı. Vali Orhan Tavlı, "Yukarıköy'de 40 ev hasarlı, diğer 10 köyümüzde de 50 ev hasarlı. AFAD ve Kızılay çadır gönderdi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor" açıklamasını yaptı.
'İSTANBUL'UETKİLEMEZ' ÇANAKKALE'de yaşanan depremler, "İstanbul'da olası depremi tetikler mi?" sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar şunları söyledi:
JEOFİZİK Mühendisi Yard. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu:
Bölgedeki fay hatları diğer büyük fay hatlarını tetikleyici nitelikte değil. 7 ve üstü bir deprem üretecek bir yer değil.
YILDIZ Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Şükrü Ersoy:
Bu depremler Ege Bölgesi'nde yaşanan yer kabuğu parçalanmaları neticesinde meydana geliyor. Hiçbir şekilde Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı etkilemez. O yüzden bu hareketlilik İstanbul için bir tehlike doğurmaz.
ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Altunel:
Bu tarz depremler orta büyüklük kategorisindedir. Elbette sarsıntısı hissedilecektir fakat büyük deprem habercisidir demek mümkün değil.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.