Erzin CAN!

Hatay'da yaşayan 68 yaşındaki Ali Karataş, 35 yıl Köy Hizmetleri'nde çalıştı. 6 yıl önce ise kolon kanserine yakalandı. ÇukurovaÜniversitesi'nde ameliyat olantalihsiz adam, daha sonra 1 aykemoterapi görmek zorunda kaldı. 4 çocuk babası Karataş, 3 ay ömrü kaldığını öğrenince büyük bir yıkım yaşadı. Ancak yılmadı. Eşyalarınıtoplayıp Hatay'ın 42 bin nüfusluErzin İlçesi'ne taşındı. Buradayeniden hayata tutunan Karataş,hastalığı yenmeyi başardı. Yeniden eski sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Karata, şunları anlattı: "Doktorlar çocuklarıma '3 ay yaşar ya da yaşamaz' demiş. Buraya geldiğimde 2 kişinin kolları arasında sahile gidebiliyordum. Buranın temiz ve stressiz havası ve biraz da bakım ile kolon kanserini yendim ve şuanda hiçbir şikayetim yok. Buranın havasına temizliğinealıştım. Buranın havası akşamolduğu zaman iyotlu sisli havagibi görünür. Burada şifa içinkışın bile kalanlar var. 3 ayda bir kontrole gitmekteyim ve şu anda kısa bir ömür biçen doktor hiç bir problemin yok diyor" diye konuştu. Burnaz Güzelleştirme ve Derneği Başkanı Kaplan Yılmaz ise şunları söyledi: "Burası tam birtedavi merkezi. İnşallah daha dagüzelleşir buralar."
3 ay ömür biçilen Ali Karataş(solda), mucizeyi gerçeğe çevirdi. Kolon kanserini yendi.
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