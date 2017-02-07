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Erzin CAN!

, 6 yıl önce kolon kanserine yakalandı. Doktorların, 3 ay ömür biçtiği talihsiz adam ’ın Erzin İlçesi’ne taşındı. Sahilin şifalı suları sayesinde hastalığı yenmeyi başardı...

Erzin CAN!
Hatay'da yaşayan 68 yaşındaki Ali Karataş, 35 yıl Köy Hizmetleri'nde çalıştı. 6 yıl önce ise kolon kanserine yakalandı. Çukurova Üniversitesi'nde ameliyat olan talihsiz adam, daha sonra 1 ay kemoterapi görmek zorunda kaldı. 4 çocuk babası Karataş, 3 ay ömrü kaldığını öğrenince büyük bir yıkım yaşadı. Ancak yılmadı. Eşyalarını toplayıp Hatay'ın 42 bin nüfuslu Erzin İlçesi'ne taşındı. Burada yeniden hayata tutunan Karataş, hastalığı yenmeyi başardı. Yeniden eski sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Karata, şunları anlattı: "Doktorlar çocuklarıma '3 ay yaşar ya da yaşamaz' demiş. Buraya geldiğimde 2 kişinin kolları arasında sahile gidebiliyordum. Buranın temiz ve stressiz havası ve biraz da bakım ile kolon kanserini yendim ve şuanda hiçbir şikayetim yok. Buranın havasına temizliğine alıştım. Buranın havası akşam olduğu zaman iyotlu sisli hava gibi görünür. Burada şifa için kışın bile kalanlar var. 3 ayda bir kontrole gitmekteyim ve şu anda kısa bir ömür biçen doktor hiç bir problemin yok diyor" diye konuştu. Burnaz Güzelleştirme ve Derneği Başkanı Kaplan Yılmaz ise şunları söyledi: "Burası tam bir tedavi merkezi. İnşallah daha da güzelleşir buralar."


3 ay ömür biçilen (solda), mucizeyi gerçeğe çevirdi. Kolon kanserini yendi.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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