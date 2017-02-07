Erdoğan'dan iş adamlarına istihdam çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB Ekonomi Şurası'nda konuştu. Şura'da önemli grupların patronlarına istihdam çağrısı yapan Erdoğan "Bu seferberlikle işsizliği gümbür gümbür çökerteceğiz" dedi. Erdoğan bu istihdam seferberliğinin tüm Türkiye'de gerçekleşeceğini belirtti.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugüne kadar ekonomiyle ilgili atılan ve atılacak olan her adımı sizlerle istişare ettik. Bugün de yine böyle bir amaçla bir aradayız. İstişarenin yeri bizim değerlerimizde çok çok farklı ve müstesna bir yeri vardır.

"FETÖ KONUSUNDA DAHA FAZLA HASSASİYET BEKLİYORUM"

Sizlerden FETÖ ihanet çetesinin ülkemizin her yerinde olduğu gibi iş dünyasından da temizlenmesi hususunda daha fazla hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Bu örgütlerin başını tamamen ezmeden güvenle ve tam kapasiteyle yolumuza devam etmekte zorlanacağımızı belirtmek istiyorum. Gelecek nesiller için bu mücadeleye destek vermeniz şart. Güçlü geleceğimiz için bugüne kadar yaptıklarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

"TARİHİN EN KRİTİK MÜCADELELERİNDEN BİRİNİ VERİYORUZ"

Şu gerçeği 80 milyonun tamamı gördüğüne inanıyorum. Türkiye tarihinin en kritik mücadelelerinden birini veriyor. Biz buna yeni İstiklal mücadelesi diyoruz. Çünkü bugün yaşadıklarımızı ancak Çanakkale ve Kurtuluş savaşıyla mukayese edebiliriz. Ülkemizin Afrika ve Ortadoğu ile ilişkisini kesmek için malum merkezlerden aldıkları güçle içeride ve dışarıda saldırıya geçmiş durumda.

İSTEDİKLERİNİ ALAMAYACAKLAR

İçeride ve dışarıda ekonomimize saldırıyorlar. Kredi derecelendirme kuruluşlarıyla olsun başka saldırılarla olsun... İstediklerini alabildiler mi alamadılar. İddia ediyorum. Alamayacaklar da. Dünyadaki kredi kuruluşlarının iradesi bu toplumun iradesinin üzerinde değildir. Olamayacaktır. Yeter ki biz dik duralım. Bu milletin girişimcisinin kaderini şu bu kuruluş belirleyemez. Bu kaderi siz belirleyeceksiniz.

KAPTANI SEVMİYORUM DİYE GEMİYİ BATIRMAYA ÇALIŞAN BİLİNÇSİZLER VAR

Ne yazık ki içimizde de... Aynı gemide olduğumuzun bilincinde olmayan birileri sırf kaptanı sevmedikleri için gemiyi de kaptanı da devirmeye çalışıyor. Sağolsun milletim bunu görüyor. Onun için ben Rabia diyorum. Ne var burada. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet var...

"MİLLETİM EVET DİYECEK"

Biz yürüyen cesetler değiliz. Ruh dünyasında bütünleşmiş bir milletiz. Bayrağımızın üstünde bir bayrak tanımıyoruz. Onun için ben milletimizin EVET diyeceğini düşünüyorum. Hayatını hiçe sayarak gövdesini tankların altına siper eden bu millet için ne yapsak azdır. Ne söylesek kifayetsizdir.

MİLLETE BORCUMUZU İSTİHDAM İLE ÖDEYELİM

Bu kahraman millete karşı borcumuzu ödeyebilmemiz için bir fırsat var. O fırsat istihdamı artırarak son dönemde yeniden yükselişe geçen işsizliğin önüne geçmek. Ben tabi en az bir derken dar kapasiteli işletmeleri kastediyorum. Yüzlerce işçi çalıştıran biri daha önemli bir katkı sağlayacak. Bu işin bereketi var. Bu işi Konukoğlu açar, ardından Sabancı, Kale grubu gelecektir. Tabi Koç grubu burada boş durmayacak. Bakın buradan çağrıyı daveti yaptık.



"BİZİ YÖNETMEYE KALKMAYIN!"

İşsizlikte bu şekilde oranı gümbür gümbür çökertmemiz lazım. Ondan sonra o kredi derecelendirme kuruluşlarını göreceğiz. Ne gerekçeler yazmışlar aman Ya Rabbî! Anayasa referandumu falan.. Sana ne ya referandumdan? IMF'ye öyle dedik. "Eğer bizi yönetmeye kalkarsanız o zaman kusura bakma." Biz bu günlere böyle geldik böyle gidiyoruz.

"BU BİR SEFERBERLİKTİR"

Ben bu çağrıyı bir seferberlik telakki ediyorum. Ve üstesinden geleceğimizi gönülden kalpten gelerek yapılması durumunda istediğimiz neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Öyle ite kaka olmaz. Aşk ile yürüyen dünyayı taşır. İşte mesele bu. Burada dünyayı sırtında taşıyanlar var. Ben buna inanıyorum. Burada Halka hizmet Hakk'a hizmettir anlayışıyla bakan insanlar görüyorum.

TÜM TÜRKİYE'DE BAŞLIYOR

İşsizlik rakamlarındaki artış istihdamda azalma yaşanıyor olmasından değil nüfusumuzdaki genç oranın yüksekliğindendir. İstihdam seferberliğine en iyi neticeyi almak üzere tüm şehirler katılacak. Belediyelerin de katkıda bulunacağını ifade etmek istiyorum.