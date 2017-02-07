Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, iki lider arasındaki telefon görüşmesinin bu gece saat 00.05'te yapılmasının planlandığı belirtildi.
Beyaz Saray tarafından da Erdoğan ve Trump'ın telefonda yapacağı görüşmenin programda yer aldığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, iki lider arasındaki telefon görüşmesinin bu gece saat 00.05'te yapılmasının planlandığı belirtildi.
Beyaz Saray tarafından da Erdoğan ve Trump'ın telefonda yapacağı görüşmenin programda yer aldığı kaydedildi.
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REIS, kafirleri dost edinme bunlarin hepsi Artist showman, showmaster hokkabaz sihirbaz uckagitci sahtekar kalpazan Lafbazan sözlerine güvenilmez ,mazallah ipleriyle kuyuya inilmez Yüce Allah bir deselerde inanma yüce Allah ile kandirmaya calisirlar . REIS, Yüce Allahtan baska dostlar edinme. 15 temmuzda gördün Yüce Allah bu kafirleri bozguna ugratmak,, bizlerede bir mujde olsun ve böylece kalblerimiz yatissin diye gereken yardimi yüce katindan yollamadi mi - simdik bu kafirler baska planlar tuzaklar tasarliyorlar halbuki planlari yine bozulacak kurduklari tuzaklara DON FETOLAR gibi yine bu sefer kendileri düsecekler bisey daha söylemek istiyorum kapatma davalariyla hukuk darbeleriyle terörist pkk ile anarsist chpkk ile don feto ile rusya ucak kriziyle iran ile savastirmayi düsündükleri ve en son 15 temmuzda basaramadiklarini somdik yunanistani ksikirtarak firsat bulurlarsa saldirtarak ypg teröristlerini destekliyerek terörü türkiyeye ihrac etmeye calisiyorlar
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