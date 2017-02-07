Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, iki lider arasındaki telefon görüşmesinin bu gece saat 00.05'te yapılmasının planlandığı belirtildi.

Beyaz Saray tarafından da Erdoğan ve Trump'ın telefonda yapacağı görüşmenin programda yer aldığı kaydedildi.