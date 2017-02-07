TBMM Başkanlık Divan Üyesi iken 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasıyla tartışmaların odağı haline gelen CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Avukat eşi Rabia Kanmaz aracılığı ile savcılığa 2 sayfalık dilekçe veren ve dilekçede adı müşteki olarak yer alan Avukat Fatih Kanmaz, İzmir Adliyesine milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.
Av. Fatih Kanmaz, "Milletvekilleri milletin temsilcileri olarak her konuda özenle davranmakta yükümlüdürler. Milletvekilleri görevlerini yerine getirirken, kamu kaynaklarını kanunun kendilerine verdiği yetki çerçevesinde kullanmada muhtariyete sahiptirler. Kamu hizmetleri görülürken makuliyet sınırı açılmamalıdır. 1 milyon 200 bin liralık telefon görüşmesi yapan CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen, görevini kötüye kullanmıştır. Oluşan kamu zararının kendisi tarafından karşılanmasını talep ettim" dedi.
"KAMUYU CİDDİ MANADA ZARARA UĞRATMIŞTIR"
Kanmaz, şöyle devam etti:
"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Adı, ismi, unvanı, soyu, dini, ırkı ne olursa olsun herkes kanunlar önünde eşittir. Bir kişinin milletvekili olması bu denli kamu kaynaklarını kullanma hakkını kendisine vermez ve vermemelidir. Bu harcama normal bir harcama olmayıp kamuyu ciddi manada zarara uğratmıştır. Meclisteki diğer milletvekillerinin iletişim harcamaları göz önüne alınınca haklılığım bir kez daha ortaya çıkacaktır. Bu durumun yargılamayı gerektirecek bir husus olduğunu düşünmekteyim. CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in görevi kötüye kullanma suçundan yargılanması gerektiğini düşündüğüm için avukat olarak değil, müşteki sıfatıyla dava açtım. Bu davayı açarken parti gözetmeksizin açtım." Yapılan suç duyurusunu Başsavcı vekili Ömer Ömeroğlu incelemeye aldı.
Elif Doğan Türkmen hakkında suç duyurusu
TBMM Başkanlık Divan Üyesi iken 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasıyla tartışmalara konu olan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen hakkında suç duyurusunda bulunuldu...
TBMM Başkanlık Divan Üyesi iken 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasıyla tartışmaların odağı haline gelen CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Avukat eşi Rabia Kanmaz aracılığı ile savcılığa 2 sayfalık dilekçe veren ve dilekçede adı müşteki olarak yer alan Avukat Fatih Kanmaz, İzmir Adliyesine milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.
kalan karakter 1000
bu haramzade karidanda chpkk danda hiyar ke-MAL dende titsiniyorum
Tele-FON dökümanlari aciklansin
bu kadinin milletvekilliginden atin bu allahsiz hala kafa tutuyor odesin sizin o telefuon luksunuzu halk odeyemez sahtekar kadin atin bunu meclisten biz avrupadan memlekete para getirip fayda sagliyoruz bu dinsiz tuy bitmemis yetimin hakkini yiyor kitapsiz insan bunu lutfen yayinlain herkes yazsin hem meclisteki luksunuzu kendiniz odeyin sizin gibiler milletin vekili deyil milletin kan emici suluksunuz sen simdiye kadar ne yaptin bol bol devleti soyucledin saygilarimla lutfen yayinlayin
bu haramzade karidan ve chpkk dan igreniyorum
Kendisi ödesin bu kadarda haksızlık olmaz
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.