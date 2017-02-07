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hakkında suç duyurusu

TBMM Başkanlık Divan Üyesi iken 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasıyla tartışmalara konu olan Adana Milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunuldu...

Elif Doğan Türkmen hakkında suç duyurusu

TBMM Başkanlık Divan Üyesi iken 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasıyla tartışmaların odağı haline gelen Adana Milletvekili hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Avukat eşi Rabia Kanmaz aracılığı ile savcılığa 2 sayfalık dilekçe veren ve dilekçede adı müşteki olarak yer alan Avukat Fatih Kanmaz, İzmir Adliyesine milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

Av. Fatih Kanmaz, "Milletvekilleri milletin temsilcileri olarak her konuda özenle davranmakta yükümlüdürler. Milletvekilleri görevlerini yerine getirirken, kamu kaynaklarını kanunun kendilerine verdiği yetki çerçevesinde kullanmada muhtariyete sahiptirler. Kamu hizmetleri görülürken makuliyet sınırı açılmamalıdır. 1 milyon 200 bin liralık telefon görüşmesi yapan CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen, görevini kötüye kullanmıştır. Oluşan kamu zararının kendisi tarafından karşılanmasını talep ettim" dedi.



"KAMUYU CİDDİ MANADA ZARARA UĞRATMIŞTIR"
Kanmaz, şöyle devam etti:
"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Adı, ismi, unvanı, soyu, dini, ırkı ne olursa olsun herkes kanunlar önünde eşittir. Bir kişinin milletvekili olması bu denli kamu kaynaklarını kullanma hakkını kendisine vermez ve vermemelidir. Bu harcama normal bir harcama olmayıp kamuyu ciddi manada zarara uğratmıştır. Meclisteki diğer milletvekillerinin iletişim harcamaları göz önüne alınınca haklılığım bir kez daha ortaya çıkacaktır. Bu durumun yargılamayı gerektirecek bir husus olduğunu düşünmekteyim. CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in görevi kötüye kullanma suçundan yargılanması gerektiğini düşündüğüm için avukat olarak değil, müşteki sıfatıyla dava açtım. Bu davayı açarken parti gözetmeksizin açtım." Yapılan suç duyurusunu Başsavcı vekili Ömer Ömeroğlu incelemeye aldı.
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  • 07 Şubat 2017, Salı 19:18
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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memo memo

bu haramzade karidanda chpkk danda hiyar ke-MAL dende titsiniyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.02.2017 00:18
Ramba Samba Ramba Samba

Tele-FON dökümanlari aciklansin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.02.2017 00:03
dindar kaya dindar kaya

bu kadinin milletvekilliginden atin bu allahsiz hala kafa tutuyor odesin sizin o telefuon luksunuzu halk odeyemez sahtekar kadin atin bunu meclisten biz avrupadan memlekete para getirip fayda sagliyoruz bu dinsiz tuy bitmemis yetimin hakkini yiyor kitapsiz insan bunu lutfen yayinlain herkes yazsin hem meclisteki luksunuzu kendiniz odeyin sizin gibiler milletin vekili deyil milletin kan emici suluksunuz sen simdiye kadar ne yaptin bol bol devleti soyucledin saygilarimla lutfen yayinlayin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2017 21:26
memo memo

bu haramzade karidan ve chpkk dan igreniyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2017 20:37
cavide cavide

Kendisi ödesin bu kadarda haksızlık olmaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2017 20:16
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

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