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, Parlamentosu’nun Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş toplam 4 bin konuttan müteşekkil çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından İsraile kınama

ndan yapılan açıklamada, " Parlamentosu'nun Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş toplam 4 bin konuttan müteşekkil çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail parlamentosunun Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş toplam 4 bin konuttan müteşekkil çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözüm zeminini tahrip ettiğini kayıt altına alan 23 Aralık 2016 tarihli ve 2334 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına rağmen, İsrail'in ısrarla sürdürdüğü bu siyasetin asla kabul edilemez olduğu kaydedildi.
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  • 07 Şubat 2017, Salı 11:32
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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yetim yetim

turkiye hep sert kinamaya devam ediyor ama ne duyan var nede bilen israyile rusyaya kozlari eline veren turkiye deyilmi

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 07.02.2017 14:00
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