Dilek Öcalan serbest bırakıldı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle talimatla ifadesinin alınması için Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.
Milano'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen HDP'li Dilek Öcalan emniyet güçleri tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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senin hdp m vekili aday olman bile hatayıdı yasak ozaman konulmalıydı çünki caninin bebek katilinin soyadını taşıman bile suç unsuru sayılır
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