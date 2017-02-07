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serbest bırakıldı

HDP Şanlıurfa Milletvekili , ifadesinin alınması için Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Öcalan sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Dilek Öcalan serbest bırakıldı

HDP Şanlıurfa Milletvekili , Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle talimatla ifadesinin alınması için Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.

Milano'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen HDP'li Dilek Öcalan emniyet güçleri tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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  • 07 Şubat 2017, Salı 17:40
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Turk Turk

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hayır0
cevapla 07.02.2017 18:17
vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

senin hdp m vekili aday olman bile hatayıdı yasak ozaman konulmalıydı çünki caninin bebek katilinin soyadını taşıman bile suç unsuru sayılır

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2017 18:04
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