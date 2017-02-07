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ler sorumlusu yakalandı!

'nün Doğu Anadolu ler Sorumlusu olduğu öne sürülen kişi, 'da yakalandı.

FETÖnün dershaneler sorumlusu yakalandı!

'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında E.K. ile İ.A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerinde Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K. ile İ.A'nın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonrası gözaltına alınan E.K ile İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan E.K'nin örgütün sözde Doğu Anadolu ler Sorumlusu olduğu ve bir süredir Ordu'daki evinde saklandığı belirtildi.
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  • 07 Şubat 2017, Salı 16:52
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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yetim yetim

bu amerkadaki sarhos dayimin adamlarinin hepisini yaklasaniz ne olur yakalanlarin cezasi kesilmiyorki ha bire yakalaniyor ama ne yakalandiginin nede ceza aldiginin asli var

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2017 16:59
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