Deniz yuttu

İzmir'de dün 42 yaşındaki HüseyinBeyaz, bir arkadaşıyla birlikte Karadavut bölgesinde denize daldı. Beyaz, bir süre denizde kaldıktan sonra su üzerine çıkamadı. Arkadaşı, uzun süren arama çabaları sonuç vermeyince civardaki balıkçılardan yardım istedi. Balıkçıların Sahil Güvenlik ekiplerine de haber vermesiyle bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Hüseyin Beyaz'a yaklaşık 24 saattir ulaşılamazken, arama çalışmalarının yoğunolarak sürdürdüğü öğrenildi.
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