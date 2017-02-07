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Deniz yuttu

Deniz yuttu
İzmir'de dün 42 yaşındaki Hüseyin Beyaz, bir arkadaşıyla birlikte Karadavut bölgesinde denize daldı. Beyaz, bir süre denizde kaldıktan sonra su üzerine çıkamadı. Arkadaşı, uzun süren arama çabaları sonuç vermeyince civardaki balıkçılardan yardım istedi. Balıkçıların Sahil Güvenlik ekiplerine de haber vermesiyle bölgede arama çalışmaları başlatıldı. 'a yaklaşık 24 saattir ulaşılamazken, arama çalışmalarının yoğun olarak sürdürdüğü öğrenildi.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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