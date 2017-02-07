Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği ile ilgili "bu hafta içerisinde kararımızı veririz" dedi... Erdoğan şöyle konuştu;

Parlamentoda uzun uzadıya yapılmış değerlendirmeler var. Benim de cumhurbaşkanı olmam hasebiyle, bunun üzerinde değerlendirmeler yapmam gerekiyor.

Bir de mevsim koşulları itibariyle de, "nasıl, ne zaman" bunun değerlendirmesini de arkadaşlarla beraber yapıyoruz.

Sadece okuyup onay vermek veya reddetmek değil, her yönüyle değerlendirmeler yapıyoruz.

"ÜLKEMİZİ TERÖRİZE ETMEK İSTEYEN ANLAYIŞI MİLLETİM KABUL ETMEYECEK"

Hangi istikamette yürüdüğümüz bellidir. Çok açık net zaten ortadadır. Bu süreç önem arzediyor. Ve bu konuda da, özellikle ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir. Terörize etmek isteyen anlayışların milletim tarafından kabul edilmeyeceğine inanıyorum.

Şüphesiz ki, Cumhurbaşkanı olarak, ülkemi terörize etmek isteyen anlayışla yol yürüyenlerle hiçbir zaman bizim bir fikir birlikteliğimizin olması mümkün değil.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bugün, Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşmayı efradını cami, ağyarını mani bir konuşma olarak gördüm. Kendisine de teşekkür ediyorum.

Mİlletimizin birliği, vatanseverliğimizin tezahürü için, güven ve istikrarla Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe yürümesi için bu işe zaten "evet" dediğimi Mersin'de açıkladım. Zamanlamayı beklemekle ilgili bir süreçtir. Olay sadece zamanlamadır.





"MİLLETİMİZ, KANDİL'LE OMUZ OMUZA VERENLERE OLUMLU SİNYAL VERMEYECEK"

Bunun dışında inanıyorum ki milletim hiçbir zaman Kandil'e, İmralı'ya, onlarla omuz omuza veren terör örgütlerine olumlu bir sinyal vermeyecektir. Tamamiyle onlara inşallah bu işin karşısında duran tamamiyle milletimizin aydınlık geleceğine ter akıtmaya hazırlanan insanlarla burada yürüyecektir. Öyle zannediyorum ki bu hafta içerisinde kararımızı veririz. Ve bu kararla birlikte adım atılmış olur

