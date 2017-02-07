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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'la görüşecek

Cumhurbaşkanı , Donald ile telefonda görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trumpla görüşecek
Cumhurbaşkanı 'ın Amerika Devlet Başkanı Donald ile bu gece telefon görüşmesi yapacağı öğrenildi. Görüşme Türkiye saati ile 00.05'te yapılacak.
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  • 07 Şubat 2017, Salı 16:20
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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yetim yetim

aman dikat telefonu yuze kapatmasin stelfon gorusmesi biraz erken deyilmi

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cevapla 07.02.2017 16:46
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