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Çin işi soygun

Çin işi soygun
İstanbul 'da bir dolandırıcı, 22 Ocak'ta Cevat Adin'e ait telefonu dükkanına gitti. 3 bin 600 liralık lüks telefonu Adin'e satmat istedi. 2 bin TL'ye anlaştı. 1 hafta sonra dükkana giden bir müşteri, telefonu almak istediğini söyledi. Fiyatta anlaşan ikili, telefonu açtıklarında şok geçirdi. Çünkü telefon orijinal değil Çin yapımı idi. Değeri de 200 TL'ydi. Dolandırılan Adin, durumu önce polise sonra Tüketici Mahkemesi'ne bildirdi. Yetkililerden yardım istedi.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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