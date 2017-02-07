Çin işi soygun

İstanbul Çağlayan'da bir dolandırıcı, 22 Ocak'ta Cevat Adin'e ait telefonu dükkanına gitti. 3 bin 600 liralık lüks telefonu Adin'e satmat istedi. 2 bin TL'ye anlaştı. 1 hafta sonra dükkana giden bir müşteri, telefonu almak istediğini söyledi. Fiyatta anlaşan ikili, telefonu açtıklarında şok geçirdi. Çünkü telefon orijinal değil Çin yapımı idi. Değeride 200 TL'ydi. Dolandırılan Adin, durumu önce polise sonra Tüketici Mahkemesi'ne bildirdi. Yetkililerden yardım istedi.
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