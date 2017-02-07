Olay anını anlatan Hoşgör, "Kendi otomobilim ile Salihli'ye geldim. Büfenin önünde sigara içerken, arkamdan bir tabanca mekanizma sesi duydum. Dönüp baktığımda Mazlum Nurlu'yu gördüm. Mazlum Nurlu doldur-boşalt yapmış ve silahı beline geri koydu. Sonra Nurlu ile göz göze geldik. Ben kendisine 'iyi akşamlar vekilim' dedim. O da 'iyi akşamlar oğlum' dedi ve yanımdan geçip gitti. 15 metre ilerideki kendisine ait otomobiline bindi. Daha sonra otomobili benim yanıma çekti ve parmağı ile işaret ederek beni yanına çağırdı. 'Buyurun vekilim' diyerek kendisine karşılık verdim. Nurlu da bana silahını doğrultarak, 'bu memlekette adam olacaksın, adam gibi duracaksın, yoksa seni öldürürüm' diyerek tehdit etti. Bu tehditler 3-5 dakika sürdü. Daha sonra beni kovalar tarzda kelime kullandı. Tamam vekilim diyerek, biraz geri çekildim. Gel buraya dedi ve ben reddettim, biraz daha geri gittim. Nurlu otomobilin kapısını biraz açtı, inmeye çalıştı, bende onun inmemesi adına tekrar 'buyurun vekilim' diyerek, onun arabada durmasını sağladım. Nurlu'nun ölüm tehditlerini yine 3-5 kez duydum. Tehditlerden sonra oradan uzaklaştım. Oradan da kendimi polis karakoluna attım. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi.
"BENİ KARANLIKTA IŞİD'Cİ ZANNETMİŞ"
Pazartesi sabahı CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun danışmanı olduğunu iddia eden bir kişinin kendisini aradığını kaydeden Hoşgör, konuşmasına şöyle devam etti:
"Beni karanlıkta IŞİD elamanı zannetmiş. Kendisine tehdit olarak görmüş, o açıdan sana silah doğrultmuş. Bende o günden bu güne saçımı ve sakalımı kestirmedim. Ben hala aynı şekildeyim. Bu şekilde bir IŞİD'ci varsa beni ona benzetmiş olabilir. Bunu bana danışmanı söyledi. Mazlum Nurlu benimle görüşmek istedi ama ben reddettim. Kendisi ile görüşmek istemiyorum. Çünkü onu affetme gibi bir durumum yok. Ne olduğunu ve nasıl bir milletvekili olduğunu, onu buradan seçip de gönderen halka nasıl davrandığı, görünsün ve bilinsin istedim. Kendisine kimin oy verip vermediğini bilemez, onu buradan biz gönderdik. Biz gönderdiysek, o bize bu şekilde davranamaz."
Olayla ilgili açıklama yapan CHP Manisa Milletvekili Nurlu da suçlamaları kabul etmeyerek silah çektiğini öne süren vatandaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan, yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Manisa Milletvekili Nurlu bir süre sonra kameranın açısından kayboluyor. Daha sonra kameranın açısına giren araçta olduğu belirtilen Mazlum Nurlu, yol ortasında durarak Gürol Hoşgör'ü yanına çağırıyor. Hoşgör ve yanındaki arkadaşı ile bir süre konuşan Milletvekili Nurlu, ardından olay yerinden aracıyla uzaklaşıyor.
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demek ki herşey bitti simdi yeni deneme silah çekmek mi burası texasmı o milletten oy al vekil ol sonra iş yapma artistik yap dublörmüsün vekilmisin şu chp de enteresan tipler var neyse az kaldı iş yapanları da yapmayanları da millet biliyo.mühürü bastıklarında toz dumun olursun
Mazlum ZirtPirt
Milletin vekili milletine SİLAH ÇEKER ve iki ay sonra da oy ister. CHP her seçimde milletten ŞAMAR yiye yiye ŞAMAROĞLANI oldu. Bu kafa ile iktidara gelmesi mümkün mü.
Gölgesinden hizli silah ceken ZIRT avukat, PIRT Vekil
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