‘Çavuş’turduk

Yunan güçleri, Bodrum açıklarındaki Çavuş Adası’na yanaştı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri gazladı. Komşu’nun botunu kovaladı. Şu uyarıyı yaptı: “Şu an Türk kara sularındasınız. Lütfen terk edin”
Huylu huyundan vazgeçmedi. Yunanistan, bu kez Çavuş Adası'nı hedef seçti! Buna göre Yunan botu, dün Bodrum açıklarındaki Kardak Kayalıkları'nın arasından hızla seyretti. Türk kara sularını ihlal ederek Çavuş Adası'na kadar girdi. Bölgede devriye görevinde bulunan Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise hemen harekete geçti. Ekipler, "Burası Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı. Şu an Türk kara sularındasınız. Burayı lütfen terk edin" anonsu yapıp Yunan botunun bölgeden gitmesini istedi. Ancak bir türlü akıllanmayan Komşu, kara sularımızda gezinmeye devam etti. Sabrı taşan güvenlik güçlerimiz, Yunan botunu kovalayıp kara sularımızdan gönderdi
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