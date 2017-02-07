İstanbul Bağcılar'da geçtiğimiz cumartesi günü 26 yaşındaki Hatice Ç., 5 yaşındaki Muhammet ve 6 yaşındaki Rabia adlı çocuklarını yastıkla boğarak öldürdü. Cani anne, gözaltına alındı. Çocukların cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Dehşet verici olay sonrası bir akrabasını arayan ve iki çocuğunu da öldürdüğünü söyleyen Hatice T.'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde olayın sebebi olarak çocuklarının sürekli olarak hastalandığı bahane ettiği iddia edildi. İddialara göre; eşi Murat T.'ye "Sürekli hastalanıyorlar ve artık bakamıyorum. Yurda verelim" diyen Hatice T.'nin bu isteğine eşi olumsuz yanıt verdi. Çocuklarını bırakmak istemeyen MuratT.'den olumsuz yanıt alan HaticeT. de çocuklarını öldürdü. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü ifade edildi. Emir SOMER
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