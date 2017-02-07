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C'ana'var

2 çocuğunu yastıkla boğarak öldüren cani anne tutuklandı. Sözleri ise kan dondurdu: “Sürekli hastalanıyorlardı”

Canavar
İstanbul 'da geçtiğimiz cumartesi günü 26 yaşındaki Hatice Ç., 5 yaşındaki Muhammet ve 6 yaşındaki Rabia adlı çocuklarını yastıkla boğarak öldürdü. Cani anne, gözaltına alındı. Çocukların cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Dehşet verici olay sonrası bir akrabasını arayan ve iki çocuğunu da öldürdüğünü söyleyen Hatice T.'nin Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde olayın sebebi olarak çocuklarının sürekli olarak hastalandığı bahane ettiği iddia edildi. İddialara göre; eşi Murat T.'ye "Sürekli hastalanıyorlar ve artık bakamıyorum. Yurda verelim" diyen Hatice T.'nin bu isteğine eşi olumsuz yanıt verdi. Çocuklarını bırakmak istemeyen Murat T.'den olumsuz yanıt alan Hatice T. de çocuklarını öldürdü. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü ifade edildi. Emir SOMER
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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