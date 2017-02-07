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yine sallandı!

'nin Ayvacık ilçesinde kuvvetli meydana geldi. Sabah saat 05.24'de Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çanakkale yine sallandı!

Ege Denizi'nde merkez üssü 'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 5,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.24'te Ege Denizi'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,65 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Çanakkale'de dün 06.51 ve 13.58'de de 5,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem ve 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmişti.

Ayvacık ilçesinde saat 05.24'te yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve İHH ekipleri, köylerdeki bazı evlerden duman çıkması üzerine bölgede tarama çalışması yaptı.

Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl köyündeki camide ve Yukarı köyündeki bazı evlerde hasar oluştuğu tespit edildi.
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  • 07 Şubat 2017, Salı 06:00
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