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Ayvacık'ta okullar edildi

Ayvacık'ta ardı ardına gelen depremler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar hafta sonuna kadar edildi.

Deprem nedeniyle okullar tatil
Ardı ardına depremlerin yaşandığı 'nin Ayvacık ilçesinde okullar hafta sonuna kadar edildi. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, dün sabahtan beri ardı ardına depremlerin yaşandığı Ayvacık ilçesi ve bağlı köylerinde, ilk ve orta dereceli okulların hafta sonuna kadar tatil edildiğini duyurdu.
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  • 07 Şubat 2017, Salı 18:19
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