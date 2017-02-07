Bozuk alet yaktı

Çorum'da yaşayan otobüs şoförü Cavit Çıtak (61), 2014 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesi'nde trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde alkolmetreye üfleyen Çıtak, 0.30 promil alkollü çıktı. Alkollü olmadığını ileri süren Çıtak, alkolmetrenin bozuk olduğunu ifade etti. Ancak, görevli polisler ehliyetine el koydu ve kendisine 727 TL para cezası kesti. Sözlü itirazlarına rağmen bir sonuç alamayan Cavit Çıtak, Emirdağ Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Yaklaşık 10 ay süren dava sonunda 27 Nisan 2015'te karar verildi. Mahkeme tarafından alkolmetrenin bozuk olduğu kanısına varılarak, takipsizlik kararı verildi. Kararın ardından mahkeme, Çıtak'ın ödediği para cezasının ve ehliyetinin iadesine karar verdi. Cavit Çıtak, başından geçen bu olayın ardından işsiz kaldığı ve iki yıldır da iş bulamadığını belirterek şunları söyledi: "Ben ömrümde içki içmemiş insanım. Ancak bana 727 TL para cezası yazdılar ve ehliyetime de el koydular. Tüm bu yaşadıklarım sonucunda, ehliyetim alındı. İşsiz kaldım. Mahkemeye itirazda bulundum. Afyon Emirdağ Sulh Ceza Mahkemesi'nde 10 ay süren davada mahkeme tarafından alkolmetrenin bozuk olduğu kanısına varıldı. Kararın ardından mahkeme, ödediğim paranın ve ehliyetimin iade edilmesine karar verdi. Suçsuz olduğumu ispatladım."
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