Bizaam köy

"ALLAH RAZI OLSUN"
2014 yılından beri DEAŞ'ın elinde olan kent terör örgütünden temizlenirken, mülteciler doğduğu topraklara geri dönmeye başladı. İşte Türk askeri şimdi bir destan daha yazdı. Amerika ve Avrupa'nın yapamadığını yaptı. DEAŞ'ın en etkili kentlerinden biri olan El Bab'ı çembere aldı. Özel Kuvvetler mensubu askerlerimiz, El Bab'ın hemen doğusunda yer alan Bizaa köyünü terör örgütü DEAŞ'tan geri aldı. Böylece DEAŞ için hayati önemdeki ilçe tamamen kuşatıldı. Ayrıca örgütün merkezi olan Rakka ile bağlantı yolları kapatıldı. Bölgede DEAŞ tarafından rehin alınan köylüler de kurtarıldı. Bizaa'nın sakinleri Mehmetçik tarafından güvenli bölgelere ulaştırıldı. Bölge halkı "Yıllar sonra Türkiye sayesinde rahat bir nefes aldık. Allah Türk askerinden razı olsun" diyerek sevinç çığlıkları attı. Dünya ise Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki bu fotoğrafı kıskandı. Bölgede bulunan İngiliz haber ajansı Reuters'ın muhabirleri Mehmetçik'in kare kare fotoğraflarını çekip dünyaya yayınladı. Öte yandan El Bab, DEAŞ için hayati önemde. Çünkü örgütün fiili başkent ilan ettiği Rakka'ya en büyük destek El Bab'dan gidiyor. El Bab'ın kuşatılması demek de DEAŞ'ın bölgede iyice köşeye sıkışması anlamına geliyor.
HÜCRELER TEMİZLENİYOR
Fırat Kalkanı operasyonlarında büyük darbe alan DEAŞ'ın, Türkiye'de eylem yapabilme kapasitesine sahip hücrelerine yönelik temizlik harekâtı da başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın hücrelerinin temizlenmesi için istihbarat ve terör polislerinden oluşan özel bir birim hazırladı. Önceki gün 820 DEAŞ'lı gözaltına alındı. Dün de 28 ilde operasyon vardı. Kayseri'de 20 adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Kanlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine katılarak propagandasını yaptıkları tespit edilen 12'si Uygur Türk'ü 20 şüpheli yakalandı.
KOMUTANLAR BÖLGEDE
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yanına kuvvet komutanlarını alıp bölgeye gitti. Önce Gaziantep ve Kilis'teki birlikleri denetledi. Dün de Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı ziyaret etti. Ardından Şanlıurfa'ya geçti. Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile Ceylanpınar'da sınırı denetledi...
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