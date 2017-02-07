Bayıltıp kurtardılar

Şanlıurfa'da dün seyyar olarak çiçek satışı yapan 3 çocuk babası AbdülmecitÇankaya'nın (37) tezgahına zabıta ekipleri tarafından el konuldu. Bu duruma öfkelenen Çankaya, kendini adağa zincirledi. Maket bıçağıyla intihara teşebbüs etti. Aç kaldığını ve ölmek istediğini söyleyen adamı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, ikna etme çabasına öfkeli seyyar satıcı olumsuz yanıt verdi. film gibi izlediler Elindeki bıçakla çevreye bağıran kendisine iş veya yer verilmediği müddetçe canına kıyacağını söyleyen Abdülmecit Çankaya'yı, çevrede toplanan yüzlerce kişi meraklı gözlerle izledi, bazı kişiler de cep telefonlarıyla yaşananları kaydetti. Polis, uyarılara rağmen dağılmayan meraklı kalabalığı sprey biber gazı kullanarak bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada bir polis memuru canına kıymak isteyen seyyar satıcıya içmesi için su ikram etti. Ancak ilaçlı olduğu öğrenilensuyu içen Çankaya, bayılarakyere yığıldı. Sara hastası olduğu öğrenilen Abdülmecit Çankaya, tedavi için hastaneye götürüldü.
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