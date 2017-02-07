Başbakan Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide'yi kabul etti. Yıldırım, Kıbrıs'ta sürdürülen müzakerelerde ilerleme sağlanmasını ümit ettiğini belirtti.
Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Kıbrıs Özel Temsilcisi Eide'yi kabul etti. Görüşmede Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması yönündeki kararlılığını Cenevre'de yapılan Kıbrıs Konferansında Türkiye'nin sergilediği tutumla bir kez daha ortaya koyduğunu, Türkiye'nin sürece yapıcı bir şekilde katkıda bulunmaya devam edeceğini ve Şubat ayında Kıbrıs'ta sürdürülen müzakerelerde ilerleme sağlanmasını ümit ettiğini belirtti. Yıldırım ayrıca, adada güvenliğin ve tesis edilmiş bulunan dengenin önemine de vurgu yaptı.
Öte yandan Kıbrıs Özel Temsilcisi Eide, devam eden müzakerelerin sonuç vermesi için Birleşmiş Milletler olarak tüm gayreti sarfettiklerini ve BM Genel Sekreteri'nin de konuyu yakından takip ederek destek verdiğini kaydetti.
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