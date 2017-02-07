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Bakan müjdeyi verdi: Binlerce kişi alınacak

, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 'ye 2 bin 500 yeni personel alınacağını belirtti.

Bakan müjdeyi verdi: Binlerce kişi alınacak

Bakanı Bakan Arslan 'ye 2 bin 500 yeni personel alınacağını açıkladı.

Ulaştırma Bakanından son dakika açıklaması geldi. Ulaştırma, , katıldığı bir programda yaptığı açıklamasında PTT bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 500 personel alımı yapılacağını açıkladı.
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  • 07 Şubat 2017, Salı 11:56
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