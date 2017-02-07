Bakan Ağbal Varlık Fonu'nun detaylarını açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı bir televizyon programında gündemde olan Varlık Fonu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte Ağbal'ın açıklamalarından satır başları:



"Varlık Fonu sayesinde milletimizin ekonomisine daha fazla güç katacak. Varlık fonu hiçbirşey yapmadan kenarda bekleyemez. Başka alacağımızı kararlarla daha da güçlenecek. Türkiye ekonomisine önemli katkılar olacak. Varlık Fonu tarafından daha etkin yürütülebilecek bütün varlıklar, gayrimenkuller de olabilir. Türkiye Varlık Fonu Uluslararası standartlara uygun olarak çalışacak bir kurum olacak. Türkiye Varlık Fonu gerek içerde gerek dışarda uluslararası piyasalara çıktığı zaman daha şeffaf olacak.

Bağımsız denetime tabi olması lazım. Onun için beraber bağımsız denetimi kurduk. Türkiye Varlık Fonu ve Varlık Yönetim şirketi bağımsız denetçiler tarafından denetlenecek. 3 denetim var, bağımsız denetim var, Başbakanlık ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılacak olan denetim ve meclis denetimi var. Her sene yıllık bağımsız denetim raporu meclise gidecek ve bu fonlar şirketler denetlenecek. Siyasi denetim, hukuk denetimi hepsi olacak. Kimsenin tereddütü olmasın.

Oluşturulan bu sinerji sayesinde, şirketlerin değerlerine değer katılacak. Türkiye Varlık Fonu Başbakanlığa bağlı. Uluslararası standartlarda denetlenecek ve şeffaf olacak.

Her şirketin genel kurulu, yönetim organları var. Türkiye Varlık Fonu'na devredilen şirketlerin yönetimine karışılmayacak. Herhangi bir müdahale söz konusu değil."

Türkiye Varlık Fonu sermaye piyasalarına katkı sağlayacak. Bugüne nasıl hükümet sahip çıktıysa bundan sonra da sahip çıkacaktır. Bu varlıklar bu şirketler en iyi şekilde yönetildiyse, bundan sonra da müthiş bir sinerjiyle yönetilecektir. Çok temel bir kural var, Türkiye Varlık Fonu'na atanacak kişilerle ilgi atamalar tecrübeli kişiler olacaktır. Bilgi deneyimleriyle tecrübeleriyle bunu kanıtlamışlardır.

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLERE İNDİRİM

Mükellef olduğu bütün vergileri süresinde ödemişse, geçmişe yönelik borcu yoksa, bu mükellefimizi nasıl ödüllendireceğiz? Geçmişine bakacağız, beyannemesinde vergisini hesaplayacağız. Yüzde 5'e kadar vergi indirimi yapacağız. 1 milyon lirayı aşmamak üzere. Yüzde 5'e kadar oranla vergi indirimine gideceğiz.