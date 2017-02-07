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Altın kalpli

Trabzon’da donmak üzere olan kuğuları kurtaran , gönülleri fethetti. Çalıştığı Büyükşehir Belediyesi, kahramanı ödüllendirdi

Altın kalpli
Salim Altuntaş, Trabzon'da belediye işçisiydi. 4 Şubat'ta son yılların en soğuk kışının yaşandığı kentte bulunan Zağnos Vadisi Parkı'na gitti. Burada bulunan göletin donduğunu, içeriside de 2 kuğunun kaldığını fark etti. Hemen buz gibi suya girip, donmak üzere olan 2 kuğuyu göletten dışarıya çıkardı. Bu hareketiyle tüm Türkiye'nin içini ısıttı. Büyükşehir Belediyesi de, Altuntaş'ın bu hareketine kayıtsız kalmadı. Altuntaş'ı çeyrek altınla ödüllendiren Belediye Başkanı Orhan Gümrükçüoğlu, "Hayvan sevgisiyle kuğuları kurtaran kardeşimiz bizlere çok değişik duygular yaşattı. Sağ olsun, var olsun" dedi.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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