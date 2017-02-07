Almanya bilgi paylaşmıyor

Hükümet Sözcüsü ve BaşbakanYardımcısı Numan Kurtulmuş, anayasareferandumunun şeffaf ve demokratik birortamda gerçekleşeceğini belirterek, "Bizpozitif bir kampanya yürütüyoruz.Kampanyamızın sloganı 'kararımızevet'tir" dedi. Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş,Bakanlar Kurulu devam ederken şu açıklamalarıyaptı: (Almanya'nın İncirlik'te istihbaratvermediği iddiaları) Almanların keşif uçuşlarısırasında elde ettikleri bilgilerin bir kısmınıbizimle paylaştıklarını biliyoruz ama isteriz kibu koalisyon güçleri ellerindeki bütün bilgileritamamen bizimle paylaşsın, biz de onlarlapaylaşalım. Bizim beklediğimiz sadece DEAŞ'akarşı bir takım istihbaratın paylaşılması değilPKK-PYD'nin Türkiye'ye karşı hareketlenmelerikonusunda da bize bilgi verilmelidir...
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