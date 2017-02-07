Almanya bilgi paylaşmıyor

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anayasa referandumunun şeffaf ve demokratik bir ortamda gerçekleşeceğini belirterek, "Biz pozitif bir kampanya yürütüyoruz. Kampanyamızın sloganı 'kararımız evet'tir" dedi. Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu devam ederken şu açıklamaları yaptı: (Almanya'nın İncirlik'te istihbarat vermediği iddiaları) Almanların keşif uçuşları sırasında elde ettikleri bilgilerin bir kısmını bizimle paylaştıklarını biliyoruz ama isteriz ki bu koalisyon güçleri ellerindeki bütün bilgileri tamamen bizimle paylaşsın, biz de onlarla paylaşalım. Bizim beklediğimiz sadece DEAŞ'a karşı bir takım istihbaratın paylaşılması değil PKK-PYD'nin Türkiye'ye karşı hareketlenmeleri konusunda da bize bilgi verilmelidir...