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3 kişi yanarak can verdi

3 kişi yanarak can verdi
'te ise otomobil, Çayı üzerindeki köprünün çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bu sırada LPG tankı patlayan otomobil alev aldı. Otomobilde bulunan 3 kişi yanarak öldü. İhbar üzerine kaza yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan cesetler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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