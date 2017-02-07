28 Şubat bildirisini FETÖ’cü yaver yazdı

Fetullahçı Terör Örgütü 28 Şubat bildirisinin de altından çıktı. Gülen'in en yakınındaki isimlerden Kudret Ünal'ın "28 Şubat bildirisini bizim arkadaş yazdı" dediği ortaya çıktı.

MAHREM HİZMETLER...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan FETÖ/ PDY'nin eski mahrem hizmetler (TSK, MİT ve Polis hizmetleri) imamlarından H.S. önemli itiraflarda bulundu. Örgüt içerisinde 30 yıl kaldığını ve en son FETÖ'nün Ankara'daki Deniz Kuvvetleri yapılanmasından sorumlu olduğunu belirten H.S., Gülen'in en yakınındaki isimlerden Kudret Ünal'ın bir dönem Mahrem Hizmetler İmamları'ndan sorumlu olduğunu, Türkiye geneli olmak üzere Deniz Kuvvetleri imamı olarak görev yaptığını kaydetti. Ünal'ın bu yapılanmanın alt birimindeki imamlarla İstanbul'da Altunizade FEM Dershanesi'nin 5. Katında ve Ataşehir'deki bir adreste toplantılar yaptığını belirterek kendisinin de Deniz Kuvvetleri'nin Ankara sorumlu imamı olması sebebiyle bu toplantılarda bulunduğunu kaydetti.

GÜVEN ERKAYA'YI DA KUŞATMIŞLAR

H.S. ifadesinde, "Kudret Ünal katılmış olduğu bir toplantıda Çevik Bir Paşa'nın en yakınında bulunan yaverin cemaatin yetiştirdiği elemanlardan olduğunu, bunun gibi birçok kuvvet komutanının yine cemaatin yetiştirdiği elemanlardan olduğunu, hatta o tarihlerde yayımlanan 28 Şubat muhtırasının metni için 'Çevik Bir Paşa'nın yanındaki bizim arkadaş yazdı' dedi. Siz rahat olun, hiç endişelenmeyin, en yakınlarına kadar varız' dedi" ifadelerini kullandı. H.S. ifadesinde 28 Şubat döneminin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya ile ilgili de bazı itiraflarda bulundu. Erkaya'ya karşı kendi arkadaşları tarafından çalışma yapıldığını belirtti.





MESAJ DOĞAN MEDYASINDAN!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşısı Gülen 28 Şubat döneminde Kanal D Televizyonu'na çıkarak askerlerin hedef aldığı Prof. Dr. Necmettin Erbakan önderliğindeki Refahyol hükümetine karşı, "Beceremediniz bırakın"çağrısı yapmıştı.

Bu çağrı Hürriyet gazetesine de manşet olmuştu. Yine örgütün amiral gemisi Zaman ise 28 Şubat bildirisi ardından kurulan ANASOL-D hükümeti için "Hayırlı olsun" manşeti ile çıkmıştı.

15 TEMMUZ GİBİ!

FETÖCÜ yaverin yazdığı ortaya çıkan 28 Şubat 1997 tarihli rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirler bildirisinde önemli ifadeler yer alıyordu. Bildiride tıpkı 15 Temmuz darbe bildirisi olan Yurtta Sulh Konseyi duyurusundaki gibi laikliğin korunması söylemi kullanılmıştı. Bildiride yer alan çarpıcı maddelerden ikisi şöyleydi: "- Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık, aydın din adamları yetiştirmekle yükümlü, milli eğitim kuruluşlarımız, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır. - İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasadışı örgütlerle irtibatları nedeniyle TSK'dan ilişkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı ile teşvik unsuruna imkân verilmemelidir."





'KANSIZ VE GÜZEL OLACAK'

Örgüt imamı H.S ifadesinde, Ankara'da Deniz Kuvvetleri yapılanmasının yanı sıra, örgüt tarafından evlendirildiği eşiyle birlikte "Alevi yapılanmasını kurduklarını" söyledi. FETÖ imamlarının kendisinden, takip ettiği subaylardan kişisel bilgiler dışında devletin gizli bilgilerini istemesi talimatı gelince kafasında şüpheler oluştuğunu, anlaşmazlık yaşadığı eşinden ayrılmak isteyince de baskıya maruz kaldığını belirtti. İtiraflarını sürdüren H.S., "2014'te İzmir'de mütevelli heyetinde yer alıyordum. İmamlardan M.A, M.Ö ve M.S ile yaptığım görüşmelerden birinde, daha önceden duyduğum 'kardelenler uyandığında bahar gelmiştir' sözüne atfen, 'kardelenler uyanıyor, bahar çok yakın' lafını duyunca endişelendim. Bu söz bende askeri birimlerde yetişecek elemanların kansız darbe ile yönetimi ele alacakları kanısı uyandırdı. Çünkü 90'lı yıllarda Milli Görüş'ün 'darbe kanlı mı olacak kansız mı olacak' lafları gazetelerde çıkarken, Gülen 5. Kat toplantılarında 'kansız ve güzel olacak' diyordu. Yapı ile irtibatımı kestim" dedi.



YAVERİ TANKÇI ALBAYDI

Bir 'in 1995-1998 yılları arasında yaverliğini Tankçı Albay V.İ. yapmıştı. Bir, bir röportajında bu yaverin uzun süre yanında kaldığını açıklamıştı. Kurmay olmayan Albay V.İ., ilerleyen yıllarda emekli olmuştu.



SABAH

