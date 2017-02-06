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Yüzü Gülmedi!

Yüzü Gülmedi!
Batman'da 3 çocuk annesi Gül Şahin, Ocak 2016'da 5 aylık hamileyken rahatsızlandı. İnşaat işçisi eşi şehir dışında olan genç kadın, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. 'Gebelik zehirlenmesi' teşhisi konulan ve karnındaki bebeği alınan Şahin, beyin kanamısı sonucu yatalak kaldı. Şahin'in başından ayrılmayan çocukları ise yardım çağrısı yaptı: "Annemiz konuşamıyor. İlaçlarını alacak maddi gücümüz yok."
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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