Yeni bir Umut

Antalya'da 9 yıl once gecirdiği trafik kazasının ardından felc olan ve kamuoyunda 'Umut' olarak bilinen gencin sırrını DNA testi cozecek. Umut'un kendi oğlu olduğunu soyleyen Azeri Asıllı Rus vatandaşıİrade Mustafaoğul, DNA testi icin başvurdu. Koruyucu anne Gulsum Kabadayı ise, "Gerçek annesi olsa dahiUmut'u veremem" dedi.
7 YAŞINDA KAYBOLDU
Gecen Eylul ayında Kabadayı'yı ziyaret eden Mustafaoğul, Umut'un 16 yılönce 7 yaşındayken kaybolanoğlu olduğunu iddia etti. Mustafaoğul'un ziyaretinde duygusal anlar yaşandığını soyleyen Gulsum Kabadayı, şunları anlattı: "Kadın Umut'u oğlu gibi kokladı ve sevdi. Umut da onu gorunce elini kaldırdı, gulmeye başladı. İlk defa bir yabancıya boylesine tepki verdi. Kadın uzun süre Umut'unyanından ayrılmadı ve onakaybettiği oğlunun adıyla'Kenan' diye seslendi. Bize diğer iki cocuğunun resmini de gosterdi. Buyuk oğlu Reşat'ın Umut'a benzediğini soyledi."
'BENİM İÇİN ÇOK ZOR'
Umut'u kaybetmekten korkan Kabadayı, şoyle devam etti: "Anne-babadan, ikiçocuktan, Kenan'ın dişfırçasından DNA örneğialmışlar. Surec, Ocak ayında başladı. Umut'un annesi bulunduğunda kararı devlet verecek. Benim icin cok zor olacak ama uzaklarda bir anne var. 16 yıldır evlat hasretiyle yanıyor. O da evladını arıyor."
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