Yeni bir Umut

Antalya'da 9 yıl once gecirdiği trafik kazasının ardından felc olan ve kamuoyunda 'Umut' olarak bilinen gencin sırrını DNA testi cozecek. Umut'un kendi oğlu olduğunu soyleyen Azeri Asıllı Rus vatandaşı İrade Mustafaoğul, DNA testi icin başvurdu. Koruyucu anne Gulsum Kabadayı ise, "Gerçek annesi olsa dahi Umut'u veremem" dedi.



7 YAŞINDA KAYBOLDU

Gecen Eylul ayında Kabadayı'yı ziyaret eden Mustafaoğul, Umut'un 16 yıl önce 7 yaşındayken kaybolan oğlu olduğunu iddia etti. Mustafaoğul'un ziyaretinde duygusal anlar yaşandığını soyleyen Gulsum Kabadayı, şunları anlattı: "Kadın Umut'u oğlu gibi kokladı ve sevdi. Umut da onu gorunce elini kaldırdı, gulmeye başladı. İlk defa bir yabancıya boylesine tepki verdi. Kadın uzun süre Umut'un yanından ayrılmadı ve ona kaybettiği oğlunun adıyla 'Kenan' diye seslendi. Bize diğer iki cocuğunun resmini de gosterdi. Buyuk oğlu Reşat'ın Umut'a benzediğini soyledi."



'BENİM İÇİN ÇOK ZOR'

Umut'u kaybetmekten korkan Kabadayı, şoyle devam etti: "Anne-babadan, iki çocuktan, Kenan'ın diş fırçasından DNA örneği almışlar. Surec, Ocak ayında başladı. Umut'un annesi bulunduğunda kararı devlet verecek. Benim icin cok zor olacak ama uzaklarda bir anne var. 16 yıldır evlat hasretiyle yanıyor. O da evladını arıyor."



