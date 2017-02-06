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Yandı-bitti kül oldu!

Yandı-bitti kül oldu!
Bursa'nın İnegol İlcesi'nde, 5 yaşındaki 2 cocuk evde cakmakla oynarken yangın cıkardı. Guclukle sondurulen yangına neden olan afacanların sağ salim kurtulması ise yureklere su serpti. Bilalkoy Mahallesi'nde Hasan Cerrah'a ait iki katlı evin birinci katında iddiaya gore cakmakla oynayan ikisi de 5 yaşında olan Ömer Y. ve Aysu C., koltukları tutuşturdu. Çocuklar yangın çıkınca evden kaçtı. Evden dumanlar yukseldiğini goren aile ve komşuları sondurmeye calıştı. Ancak televizyonun patlaması uzerine itfaiye cağırıldı. Yangın guclukle sonduruldu.
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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