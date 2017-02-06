Voleybol topunun içine patlayıcı döşemişler!

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından içerisine patlayıcı döşenen 3 piknik tüpü, bir yangın söndürme cihazı ve 6 voleybol topu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dargeçit ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evin bodrum katında yapılan aramada içerisine patlayıcı döşenmiş 3 piknik tüpü, bir yangın söndürme cihazı ve 6 voleybol topu ele geçirildi.
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ulan bunlar tam ucmus voleybol topu nu kötüye kullaniyorlar akillari ucmus yemek yenir top oynanir ali topu tut siz taaa o zamanlar kafa üstü yere düsmüssünüz eli ayak ayagi da kafa olarak biliyorsunuz dur ulen gerzek gundiler biraz inancli olun ne kaybedersiniz onu bunu bahane etmeyin erdoganin müslümanligini bosver sen ne yapabildin ailen insanlik icin tabii insanligida yanlis algilamazsaniz iyi olur disin insan görünümlü icin abd tarafindan kurtlanmis yaratik olmussunuz
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