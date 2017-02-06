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nun içine patlayıcı döşemişler!

Mardin’de terör örgütü tarafından içerisine patlayıcı döşenmiş 3 piknik tüpü, bir yangın söndürme cihazı ve 6 ele geçirildi.

Voleybol topunun içine patlayıcı döşemişler!
Mardin'in ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından içerisine patlayıcı döşenen 3 piknik tüpü, bir yangın söndürme cihazı ve 6 ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dargeçit ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evin bodrum katında yapılan aramada içerisine patlayıcı döşenmiş 3 piknik tüpü, bir yangın söndürme cihazı ve 6 voleybol topu ele geçirildi.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi 14:09
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ata ata

ulan bunlar tam ucmus voleybol topu nu kötüye kullaniyorlar akillari ucmus yemek yenir top oynanir ali topu tut siz taaa o zamanlar kafa üstü yere düsmüssünüz eli ayak ayagi da kafa olarak biliyorsunuz dur ulen gerzek gundiler biraz inancli olun ne kaybedersiniz onu bunu bahane etmeyin erdoganin müslümanligini bosver sen ne yapabildin ailen insanlik icin tabii insanligida yanlis algilamazsaniz iyi olur disin insan görünümlü icin abd tarafindan kurtlanmis yaratik olmussunuz

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.02.2017 21:56
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