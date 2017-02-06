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Vahşi infazda tetikçi çete izi

Geçen ay öldürülen ve cesedi işyeriyle birlikte yakılan ’ın 3 katil zanlısının bir tetikçi çetenin üyeleri olduğu izine ulaşan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

Vahşi infazda tetikçi çete izi
İstanbul Esenyurt'ta 17 Ocak günü 28 yaşındaki Ercan Gönülkırmaz'ın sahibi olduğu şarküteride çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, Gönülkırmaz'ın yarısı yanmış cansız bedeniyle karşılaştı. Gönülkırmaz'ın silahla öldürüldükten sonra işyerinin benzinle ateşe verildiği saptandı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, söz konusu adrese giren silahlı 3 kişinin izine ulaştı. 3 şüphelinin, olay yerinden kaçtıkları sırada bile işyerine doğru silahla ateş ettikleri belirlendi. Gönülkırmaz'ın çevresi, geçmişi ve ilişkileri mercek altına alındı. 3 saldırganın bir tetikçi çetenin üyeleri oldukları bilgisine ulaşıldı. Olayın kan davası veya başka bir hesaplaşma nedeniyle mi işlendiğini araştıran ekipler, çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.

Emir SOMER
Etiketler:
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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